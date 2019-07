Papà di tre figli decide di farla finita in casa del padre: comunità sconvolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTALTO - Tragedia, questa mattina, in una abitazione di Montalto Marche dove un uomo di 40 anni, padre di tre figli, è stato ritrovato impiccato nell'abitazione del padre. Il quarantenne, di origini romene, è stato trovato ormai senza vita e vano, purtroppo, è stato l'intervento dell'ambulanza del 118 il cui personale sanitario a bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.Il quarantenne, che risiede lungo uno dei centri della vallata, avrebbe deciso di farla finita compiendo il gesto nella notte. Separato dalla moglie e con tre figli, tutti minori, l'uomo aveva accusato, in passato, dei problemi legati alla depressione e non è escluso che la tragedia si sia consumata proprio in questo contesto. Fatto sta che il padre, ieri mattina, si è trovato di fronte all'atroce scena scoprendo di fatto la morte del figlio e dando subito l'allarme. L'abitazione, oltre che dai mezzi del 118 è stata raggiunta anche dai carabinieri della stazione di Montalto.