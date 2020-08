Calciatore 21enne fuori strada all'alba e subito operato: il Porto d'Ascoli in ansia per Kevin

MONTALTO - Drammatico incidente stradale poco prima dell’alba di ieri che ha visto protagonista un giovanissimo calciatore del Porto d’Ascoli, Kevin Tassotti, montaltese di ventun anni, soccorso dall’ambulanza e sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Lo schianto è accaduto poco prima delle 5 d lungo la Valtesino, in località Patrignone di Montalto.

LEGGI ANCHE:

Quattro ragazzini fanno sesso all'alba su una panchina: scoppia la lite con una residente

Fermo, prostitute, trans ed escort: il Covid ha cambiato tutto. E c'è anche lo smart working

Il giovane era al volante di una Renault quando, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo del veicolo finendo fuoristrada. E’ stato subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto insieme all’ambulanza inviata sul posto dal 118. I sanitari a bordo del mezzo di emergenza hanno stabilizzato il ferito e ne hanno predisposto il trasporto urgente al Madonna del Soccorso di San Benedetto dove il ventunenne calciatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.



L’allenamento

Tassotti, calciatore di belle speranze, milita nel Porto d’Ascoli, in Eccellenza. Nel pomeriggio aveva sostenuto l’allenamento ed era rimasto a dormire a San Benedetto per poi raggiungere di buon’ora Montalto dove effettua il servizio civile in Comune. Un colpo di sonno lo ha però tradito e l’auto è schizzata fuori dalla carreggiata. Il Porto d’Ascoli Calcio, ieri mattina, ha deciso di attendere che il ragazzo si riprenda prima di effettuare la presentazione ufficiale della squadra per la prossima stagione, evento che era in programma ieri sera allo chalet Da Luigi e che, considerata la situazione, è stata rimandata a data da definire. La volontà della società è quella di effettuare la presentazione con Kevin presente insieme a tutti i suoi compagni di squadra, allo staff tecnico e a quello dirigenziale. Tra gli interventi effettuati nelle ultime ore dal 118 va annoverato quello di soccorso ad un 55enne ferito in seguito allo scontro tra il suo scooter e un’auto sulla Statale 16 a San Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA