A piedi con l'asino ad Amatrice per partecipare alla messa per le vittime del terremoto

MONTALTO MARCHE - Il fruttivendolo Filippo Gobbi è partito ieri a piedi dalla sua Montalto Marche assieme al suo asino diretto ad Amatrice per partecipare alla messa di commemorazione delle vittime del terremoto del 24 agosto del 2016 che si terrà nel centro lazionale. Filippo Gobbi, non è nuovo a questo genere di impresa, soprattutto per missioni spirituali. E' solito esporre frutta e verdura nella sua una bancarella al mercato ambulante di Monticelli ad Ascoli Piceno vicino al supermercato Tigre.