L’agriturismo “La Curtis” sulle pagine di The Guardian: Montalto Marche alla ribalta anglosassone

MONTALTO DELLE MARCHE -. Pochi giorni fa si è parlato di Montalto delle Marche sul The Guardian, una delle principali testate inglesi e punto di riferimento del giornalismo a livello mondiale. L’occasione di visibilità è arrivata dall’agriturismo “La Curtis”, gestito dai montaltesi Vincenzina Curtis e Mario Angelo Pedone.

Il prestigioso quotidiano ha infatti dedicato un articolo all’attività tessendone le lodi e dilungandosi anche sulla sua strategica posizione e sulla città che la ospita, Montalto delle Marche, appunto.



«Si tratta di una felice occasione di visibilità per Montalto Marche e per tutto il nostro comparto ricettivo, che negli anni ha saputo conquistare i turisti d’oltre manica e non solo, puntando su ciò che realmente ci rende unici: la genuinità di un’accoglienza sincera e di qualità, in un contesto storico-paesaggistico unico e fortemente attrattivo. Un’ulteriore dimostrazione del fatto che il nostro territorio è ricco di eccellenze, ha molto da offrire e sa come farlo”. Così dichiara soddisfatto il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi, felice del bel riconoscimento e conscio della visibilità raggiunta a favore dell’intera comunità montaltese provata dai postumi del terremoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA