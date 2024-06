MONSAMPOLO DEL TRONTO Conad Adriatico chiude il 2023 con un fatturato di 2.134 milioni, in crescita del 6,65% rispetto l’anno precedente. Numeri frutto di una strategia che vede al centro cooperazione, sostenibilità e persone e che sono stati illustrati a soci e stakeholder durante l’assemblea di Bilancio della cooperativa che archivia il 2023 con 323,05 milioni di euro di patrimonio netto consolidato e una quota di mercato del 17,90% nel territorio di competenza.

APPROFONDIMENTI L’IMPIANTO San Benedetto, vasca esterna della piscina Gregori: via libera del Coni al finanziamento LA QUINTANA Solestà esulta, Giorgio Bracci campione d’Italia Under 18. Lo sbandieratore gialloblù bissa il tricolore 2023

Il trend

Negli ultimi dieci anni, Conad Adriatico ha mantenuto un trend di sviluppo costante, con un aumento complessivo del fatturato del 131%, consolidando la posizione di leadership sul mercato. «Abbiamo affrontato con determinazione le sfide di un panorama economico e sociale instabile, rimanendo fedeli alla missione di creare valore e proteggere il potere d'acquisto dei clienti, supportando i soci imprenditori – ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando. - Di fronte a spinte inflazionistiche che hanno raggiunto un picco del 5,7% e tensioni geopolitiche che hanno complicato i mercati energetici e agroalimentari, la nostra cooperativa ha continuato a svolgere un ruolo sociale attivo, stimolando l'occupazione, sostenendo le aziende locali e promuovendo iniziative di responsabilità sociale, con un forte impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e la formazione dei collaboratori».

Con 273 soci imprenditori, 473 punti vendita e 8.450 collaboratori, la cooperativa ha continuato a operare per generare valore nei territori in cui è presente: Marche (Ascoli, Fermo, Macerata, Ancona), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. «La sostenibilità è al centro della nostra strategia: stiamo incrementando la produzione e l’autoconsumo di energia pulita, riducendo i consumi nella logistica e nei punti vendita, e prestando attenzione alle fasce più deboli della popolazione e al futuro dei giovani – ha aggiunto Di Ferdinando. - Conad Adriatico ha intrapreso un percorso significativo che porterà presto alla pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità».

Nel 2023 Conad Adriatico ha potenziato la propria leadership confermandosi primo gruppo distributivo in Abruzzo con una quota di mercato del 32,07% e nelle Marche (21,29%) e seconda azienda top nella Regione Marche nella classifica stilata dalla Fondazione Aristide Merloni e dall'Università Politecnica delle Marche.

Sostegno alla comunità

Nel 2023 la cooperativa ha intensificato l’impegno verso la comunità destinando 4 milioni per iniziative di responsabilità sociale, dalla solidarietà alle iniziative per le nuove generazioni, dal contrasto alla violenza di genere allo sport inclusivo, al sostegno a istituti ed enti per la valorizzazione della cultura e del territorio, evidenziando un incremento del 20,13% rispetto all’anno precedente grazie anche al sostegno attivo alle iniziative promosse dai soci e dalla Fondazione Conad Ets presieduta da Maria Cristina Alfieri.