Violento tamponamento: ​grave una ragazza soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Ha avuto conseguenze pesanti il tamponamento avvenuto in contrada Icona a Stella di Monsampolo. Tanto pesanti che, sul luogo dello scontro sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e l’elisoccorso partito da Ancona. E’ tutto accaduto intorno alle 10 di questa mattina quando una Fiat Panda, condotta da una ragazza, è stata pesantemente tamponata, per cause al vaglio dei carabinieri di San Benedetto, da un Fiat Doblò che procedeva subito dietro l’utilitaria. L’impatto è stato estremamente violento e a riportare le peggiori conseguenze è stata la giovane al volante della Panda per la quale è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto è stata inviata un’ambulanza partita dal presidio Potes di Ascoli Piceno con i sanitari a bordo del mezzo di emergenza che hanno subito praticato le prime medicazioni sul corpo della malcapitata automobilista le cui condizioni sono subito apparse preoccupanti tanto che si è deciso di predisporre l’arrivo dell’elicottero. Sul posto, insieme ai sanitari, sono arrivati anche i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto.