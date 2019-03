Tamponamento a catena Chiuso il raccordo autostradale dell'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Il raccordo autostradale dell'autostrada A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare è provvisoriamente chiuso in direzione mare al chilometro 18 a Spinetoli, a causa di un tamponamento tra più veicoli. Il traffico al momento è deviato alla svincolo di Spinetoli, ma il personale Anas è intervenuto per ripristinare la circolazione stradale il prima possibile. Un automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni.