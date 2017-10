Tabaccheria svaligiata Tre ladri sfondano la vetrina con un tombino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Alle quattro di oggi tre ladri con il volto coperto hanno svaligiato la tabaccheria “Fortunella” in via Colombo a Stella di Monsampolo. Prima hanno cercato di forzare l'ingresso con un piede di porco e ha poi hanno preso un tombino in ghisa con il quale sono riusciti a infrangere la vetrina. Una volta penetrati all'interno della tabaccheria hanno rubato sigarette, gratta e vinci e denaro presente in cassa per un valore di seimila euro.I titolari dell’esercizio sono arrivati subito dopo, allertati dall’allarme scattato quando i tre malviventi hanno fatto il loro ingressi nel locale. Ma i ladri hanno agito in poco più di tre minuti. Indagano i carabinieri di San Benedetto.