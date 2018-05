Ubriaco al volante percorre contromano il raccordo autostradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Alle 3.40 di questa notte, alla polizia stradale di Ascoli, è arrivata una segnalazione di un automobilista che comunicava la presenza di una autovettura in contromano sul raccordo autostradale dell'A14 (superstrada Ascoli-Mare) all’altezza di Monsampolo del Tronto. La vettura percorreva la corsia monti-mare della Superstrada procedendo quindi in direzione monti. Allertata immediatamente la pattuglia della Stradale, che in quel momento si trovava sullo svincolo di Spinetoli, questa iniziava quindi a percorrere l’arteria in direzione di Ascoli Piceno e, solo dopo un chilometro circa, avvistava il veicolo segnalato nell’altra carreggiata che procedeva nella stessa direzione di marcia della pattuglia. Gli agenti di polizia hanno tentato di attrarre l’attenzione del conducente contromano azionando clacson, sirene e lampeggianti ma tutti i tentativi sono risultati inutili. Sono riusciti a bloccarlo solo dopo aver deciso di anticipare la vettura uscendo allo svincolo di Castel di Lama e reimmettendosi sul raccordo, in posizione di sicurezza, anch’essi dalla corsia monti-mare. Il conducente fermato P.A. del 1984, originario di Varese, è risultato positivo alla prova dell’etilometro con una concentrazione di alcool nel sangue pari a 1,42. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. E' stato denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata revocata la patente.