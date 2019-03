Scontro e l'auto si incastra sotto al camion: ragazza miracolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - E’ stata soccorsa dall’ambulanza e trasportata in ospedale con ferite non gravi e, ad osservare la scena dell’incidente, le è andata davvero bene. Una ragazza di 27 anni può ritenersi miracolata dopo essere rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un camion avvenuto, intorno alla mezzanotte di ieri, lungo la superstrada in territorio di Monsampolo del Tronto. La giovane viaggiava a bordo di una Renault in direzione Ovest in un tratto interessato da alcuni lavori. Proprio a causa del cantiere tutti i mezzi erano stati dirottati su una sola carreggiata procedendo così su due corsie a doppio senso di marcia. La parte frontale della Renault è finita contro lo spigolo sinistro della punta del rimorchio del camion. L’auto è praticamente rimasta incastrata al di sotto del voluminoso cassone. Tutti gli airbag sono esplosi e per estrarre la giovane dall’abitacolo sono stati chiamati i vigili del fuoco.