Monsampolo, schianto tra auto e un camion. Violenta carambola nella zona industriale a Stella. Ferita una donna

MONSAMPOLO - Grave incidente, nel pomeriggio di ieri a Stella di Monsampolo, nella zona di contrada Icona, tra la Salaria e il raccordo autostradale Ascoli Mare. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17 e ha visto scontrarsi una macchina, con alla guida una donna di 49 anni, e un camion. Ad avere la peggio è stata proprio la donna, K.D.C. le iniziali del suo nome, per la quale, inizialmente, era anche stata allertata l’eliambulanza.

E’ stato richiesto l’intervento del velivolo in base alla dinamica dello scontro dal momento che dopo l’urto, estremamente violento, i due mezzi sono schizzati a parecchia distanza. Il camion è addirittura finito con la parte anteriore sopra un fossato anche se l’autista che si trovava in cabina è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto sono comunque i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto, l’ambulanza della Misericordia di Grottammare e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la situazione. Le condizioni della quarantanovenne, inizialmente apparse gravi, si sono fortunatamente rivelate non preoccupanti e per questo motivo l’elicottero è potuto tornare indietro mentre la donna è stata trasportata al Madonna del Soccorso dai volontari della Misericordia. La zona, che comunque non è particolarmente trafficata dal momento che si trova in un’area industriale e ieri era domenica, è stata temporaneamente interdetta al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA