Si ferma sul raccordo autostradale per un guasto e viene travolta da un'auto, spavento anche per due bambine

MONSAMPOLO DEL TRONTO - Incidente stradale prima della mezzanotte sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare. Una donna ha fermato l'auto poco prima dello svincolo di Monsampolo del Tronto perché aveva visto del fumo fuoriuscire dal cofano della vettura quanto è piombata un'altra auto che l'ha parzialmente investita. Spavento per le due bambine a bordo che sono rimaste illese mentre la mamma è stata trasportata d'urgenza per i diversi traumi riportati al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto.

