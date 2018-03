I ladri rubano la pala d'altare del '600 alla Chiesa di San Biagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Furto, tra venerdì e sabato, nella chiesa rurale di San Biagio a meno di un chilometro da Monsampolo. Il piccolo luogo di culto si trova lungo strada che collega il vecchio incasato ad Acquaviva.I malviventi, una volta penetrati all'interno, hanno portato via la pala d’altare. L’interessante dipinto, su tela, risale al 1655 e porta la firma del pittore ascolano Luca Vitelli. Nella parte alta seduti sopra una nuvola sono raffigurati il Padre Eterno e la Madonna con in braccio Gesù bambino, circondati da angioletti. In basso Gesù “Ecce Homo” con a sinistra Sant' Emidio con i paramenti da vescovo. A destra San Biagio con in mano la palma simbolo del martirio.L’antica chiesetta, risalente al XVII secolo, è di proprietà della famiglia Anastasi di San Benedetto del Tronto. Normalmente resta chiusa ma è molto cara ai monsampolesi che, il 2 febbraio di ogni anno, vi celebrano la festa di San Biagio.