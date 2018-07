Incassano ma non inviano i pezzi di ricambio per moto: presi i web-truffatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Vendevano su internet pezzi di ricambio per le moto. Incassavano i pagamenti ma poi non spedivano nulla ai malcapitati acquirenti. Un sardo di 53 anni ed un teramano quarantonvenne sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Monsampolo che hanno raccolto le segnalazioni di alcune persone cadute nella trappola. I due, stando a quanto ricostruito dalle indagini dei militari, avrebbero incassato circa 1500 euro attraverso transazioni on line effettuate da persone che, attraverso un portale di compravendite sul web, avevano acquistato a prezzi vantaggiosi alcuni pezzi di ricambio per motociclette messi in vendita dai due.Gli acquirenti utilizzavano carte di credito e prepagate per effettuare il pagamento e i soldi arrivavano fino a Monsampolo del Tronto, sui conti gestiti dal 53enne e dal 49enne. Dal Piceno però non partiva nulla. I pezzi di ricambio acquistati sul web, di fatto, non esistevano.