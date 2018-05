Prima il frontale poi l'auto finisce nella scarpata: due donne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 17 nella frazione Sant’Egidio del comune di Monsampolo del Tronto. Le due donne di 52 e 39 anni erano alla guida delle auto che si sono scontrate frontalmente. Uno dei autoveicoli, una Fiat Grande Punto, è finita in un piccolo fossato che si trova sotto la carreggiata stradale . Sul posto dell’incidente poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 per soccorrere le due donne. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle dall’abitacolo. Gli agenti della polizia stradale di Ascoli stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente