In un anno fornisce 12 false identità In tasca solo una mela

MONSAMPOLO - Finisce nei guai un marocchino di 28 anni. Si è rifiutato di fornire ai carabinieri della stazione di Monsampolo del Tronto le sue generalità poi e quando sembrava essersi convinto a non insistere nel suo comportamento di chiusura, ha peggiorato la sua posizione dando falsi dati. A questo punto i militari, poco convinti dei dati loro forniti, hanno consultato l’archivio ottenendo una risposta sorprendente: il giovane aveva fornito nel giro di un anno ben 12 false identià. Da quando si trova in Italia non risulta abbia mai lavorato per cui resta un mistero come abbia fatto a sbarcare il lunario. Quando è stato fermato dai carabinieri non aveva in tasca soldi ma solo una mela ed un’arancia. E' stato denunciato.