Choc sulla Salaria: morto a 43 anni nello schianto della sua utilitaria contro un camion

MONSAMPOLO DEL TRONTO - Grave incidente stradale questa mattina: morto un uomo di 43 anni nell'urto tra la sua ultilitaria ed un camion.

LEGGI ANCHE:

Altri 502 nuovi positivi al coronavirus nelle Marche: infetto quasi un tampone su tre. Quasi la metà nell'Anconetano/ La mappa del contagio

Tso all'anziana positiva al Covid, infettati medici, poliziotti e vigili del fuoco: grave guardi medica di 53 anni

APPROFONDIMENTI LA PAURA Niente ospedale dopo l’incidente. «Temo il virus, scelgo... PORTO RECANATI Travolse e uccise un ragazzo uscito dalla discoteca: è...

Lo schianto è avvenuto questa mattina a Monsampolo del Tronto lungo la Salaria, dove per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si sono violentemente scontrate una Lancia Y ed un camion che procedevano in direzioni opposte. Nell'impatto l'uomo alla guida della Y ha riportato lesioni molto gravi che hanno reso inutili i tentativi di soccorso del personale del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA