Duello in strada per una donna, coltellate durante il litigio: grave un 28enne, ferito l'altro uomo a Monsampolo del Tronto

MONSAMPOLO DEL TRONTO - Un altro accoltellamento nelle Marche: sale la tensione sull'allarme sicurezza in regione. Il duello a colpi di coltello è avvenuto questa notte a Stella di Monsampolo del Tronto: colpi sferrati durante una lite dove sono rimasti feriti un ragazzo di 28 anni ed un uomo di 46. Il primo è stato trasferito in gravi condizioni a Torrette, mentre il secondo è stato portato al pronto soccorso di San Benedetto ma non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accoltellamento e i motivi della lite. Ma sembra che alla base del violento litigio ci sia la gelosia per una donna: il 46enne avrebbe agito per primo, sferrando una coltellata al 28enne che ha reagito ferendolo a sua volta. L'uomo sarebbe stato fermato dai militari dell'Arma.