Il Comune vince al Tar: «Quell'ufficio postale va riaperto»

MONSAMPOLO - Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Monsampolo del Tronto, difeso dall’avvocato Salvatore Menditto, annullando il provvedimento di chiusura dell’ufficio postale di via Serafino Balestra. La chiusura era stata prevista a partire dal 7 settembre 2015 secondo quanto aveva stabilito Poste Italiane in base a un piano di riorganizzazione della rete degli uffici postali siti nelle Marche. Tra le molte motivazioni che hanno portato il Tar a pronunciarsi a favore della riapertura dell’ufficio - alla quale sarà tenuta Poste Italiane - c’è sia il fatto che tale chiusura non era stata concordata con l’ente locale e sia il fatto che non si può tenere soltanto conto della popolazione di un Comune ma si deve valutare anche il bacino d’utenza del servizio che si offre ai cittadini. Insomma non basta che un Comune sia piccolo ma si deve considerare che potenzialmente sono tanti i clienti del territorio. L’ufficio era rimasto chiuso da quella data e ovviamente oggi saranno in molti, soprattutto anziani, ad essere felici della sentenza.