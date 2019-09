Si schianta con la moto e finisce in un fossato Grave ragazzo di 16 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO DEL TRONTO - Un ragazzo di Colonnella di sedici anni, P.S., è stato trasportato al Torrette di Ancona, in elicottero, a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio in via del Lavoro tra Monteprandone e Monsampolo in zona industriale. Il ragazzo era in sella ad una moto da cross ma dopo una frenata ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato. Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118. Preso atto delle sue gravi condizioni il sedicenne è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona.