Ruba l'ostia in chiesa Prete di 78 anni lo insegue e ferma uno straniero

MONSAMPOLO - Dà in escandescenze a messa ma i due preti eroi tranquillizzano gli altri fedeli e recuperano l’ostia rubata. Tutto è accaduto nella chiesa di Stella di Monsampolo, in piazza Binni, nel corso della funzione di Natale. Don Paolo Simonetti e don Bernardo Domizi hanno evitato disordini grazie ad un «lavoro di squadra» degno della migliore intelligence. Alle 18 fra i banchi si aggirava uno straniero, evidentemente su di giri. Per tutto il tempo ha tenuto strani atteggiamenti. Lo straniero, dopo aver filmato i fedeli, ha fatto la comunione ma non ha mangiato il corpo di Cristo, preferendo portarselo via. Don Bernardo, che di primavere ne ha 78, ha incrociato lo sguardo di don Paolo. I due si sono capiti al volo ed il parroco è uscito, con scatto felino, dal confessionale manco avesse 20 anni. È corso dietro allo straniero, che, nel frattempo, si era messo l’ostia in tasca, e gli ha spiegato che quello era il corpo di Gesù. Non poteva profanarlo in questo modo o usarlo per altri fini. Quindi ha recuperato l’ostia.