Monsampolo, precipita per 10 metri dal quarto piano: 36enne gravissima. Era a casa dal compagno

MONSAMPOLO - Tremendo volo di una decina di metri: gravissima una donna. Paura per una donna di trentasei anni di origini sudamericane che, intorno alle 22 di venerdì sera, è caduta dal quarto piano di un'abitazione a Monsampolo del Tronto.

La donna era a casa del compagno quando il fatto è avvenuto. E' stata subito soccorsa dall'ambulanza del 118 che l'ha portata, in codice rosso, in ospedale. Nella notte è stata trasferita al Torrette di Ancona. Sull'episodio sono al lavoro i carabinieri: non è escluso che si sia trattato di un atto volonario.

