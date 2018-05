Anziano vaga disperso nella notte: trovato dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Nottata di paura per un anziano di 77 anni di Monsampolo del Tronto del quale si erano perse le tracce. I familiari non avevano notizie dell’uomo dalla sera precedente tanto che, dopo averlo cercato senza fortuna, si sono rivolti ai carabinieri che hanno fatto subito scattare il piano persone scomparse sotto il coordinamento della prefettura di Ascoli.Sono così stati messi in campo tutti i dispositivi previsti dal piano. Mobilitati i vigili del fuoco di San Benedetto e di Ascoli, impiegate le pattuglie di carabinieri e polizia stradale che hanno percorso in lungo e in largo il territorio circostante l’area dalla quale l’uomo si era allontanato e dove era stato visto per l’ultima volta. Intorno alle ore 7 di ieri mattina sono stati i vigili del fuoco a trovarlo in buone condizioni ma frastornato. Le ricerche sono così state interrotte visto il fortunato esito delle stesse.