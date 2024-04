SAN BENEDETTO Le condizioni delle lavoratrici mensa sono inaccettabili e sotto inquadrate. Contratti scaduti prima a Natale poi a Pasqua, un fatto insostenibile. Riformulate l’appalto altrimenti si rischia la segnalazione all’Anac». Parole di Luana Agostini della Cgil intervenuta nella commissione sociale dove si è discuso di refezione e trasporto scolastico.

APPROFONDIMENTI LA STAGIONE ANTICIPA San Benedetto, primi tuffi in mare non da temerari. È aprile ma sembra già piena estate: 25 gradi

Il bando

Si va verso la completa esternalizzazione della mensa scolastica: a oggi è stato esternalizzato solo il personale. Discussione che ha visto scintille in commissione dal momento che il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi mentre solo ieri si è arrivati in commissione. «Convocate un tavolo tre giorni dopo il bando», ha urlato il consigliere Paolo Canducci alzandosi e abbandonando l’aula. I sindacati intervenuti sono stati molto duri. Luana Agostini segretaria Cgil ha tuonato: «La nostra esperienza ci insegna che non sempre l’esternalizzazione equivale a un risparmio. Nella determina il bando è sotto la soglia dei 750mila euro, ma il contratto non è corretto deve essere correlato all’attività dell’appalto. Il contratto delle cooperative non corrisponde a quello collettivo. Siamo di fronte a un appalto sotto la soglia. Riformulate la determina altrimenti si rischia conseguenze».

Sulla stessa linea Roberto Ascani della Cisl che ha sottolineato come il contratto delle cooperative non sarebbe corrispondente al contratto collettivo ed escluderebbe molte società. Ogni anno vengono serviti 238mila pasti. Lo scorso anno si contavano 47 dipendenti a tempo determinato e 10 a tempo indeterminato mentre oggi sono 27 a tempo determinato, 9,5 indeterminato e 20 sono legati alle cooperative. Le derrate alimentari sono passate da un costo di 435mila euro a 460mila euro, per un totale del costo del servizio passato da 1.237.600 a 1.326.000 euro. Quest’ultima cifra è stata calcolata ipotizzando un appalto a 5,20 euro.

«Il servizio mensa funziona bene ma non c’è controllo- ha spiegato Sanguigni - c’è una commissione mensa senza una formazione e un modello unico per tutti. Sono stati registrati 15mila pasti in più all’anno. Ci sono tanti avanzi a partire dal pane, frutta e pesce. Vorremmo introdurre la merenda a metà mattina con frutta».

Il trasporto

Anche sul trasporto scolastico sono stati effettuati studi, a oggi il costo è di 535mila euro per 107mila chilometri. «Abbiamo visto cosa si può ottimizzare- ha detto l’assessore - decidendo una pre iscrizione on line per le famiglie per fare una mappatura e affrontare le criticità. Garantiamo il trasporto scolastico andando incontro alle necessità, chi abita a Ragnola potrà andare alla Marchegiani però chi abita più vicino avrà più garanzie per il trasporto».