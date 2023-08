Mazzone, l'ultima corsa: domani il funerale ad Ascoli (con maxi schermo in piazza), proclamato il lutto cittadino

ASCOLI - Ascoli si ferma per dare l'addio a Carletto Mazzone, morto ieri, 19 agosto, all'età di 86 anni. Oggi, alle 16.30, nella chiesa di San Francesco in piazza del Popolo. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino.

Negozi chiusi, maxi schermo in piazza

Durante i funerali, locali, attività commerciali e uffici pubblici resteranno chiusi. Per l'intera giornata non si svolgeranno eventi di carattere musicale. In considerazione della prevista elevata affluenza di persone che vorranno dare l'ultimo saluto a Carlo Mazzone, verrà installato un maxi schermo in Piazza del Popolo. Attesi diversi ex calciatori, dirigenti e allenatori che hanno lavorato o conosciuto Mazzone.