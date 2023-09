Ascoli, Max Gazzè in concerto gratuito: boom di richieste, il Comune allarga il numero dei posti fino alla capienza massima della piazza. Ecco come prenotare

ASCOLI - Alla luce dell’elevata richiesta per assistere al concerto gratuito di Max Gazzè, in programma domenica 1 ottobre in Piazza del Popolo ad Ascoli, l’Amministrazione comunale ha disposto che domani, giovedì 28 settembre, alle ore 9.30 verranno resi disponibili altri posti prenotabili.

Capienza massima

Con questa ulteriore emissione sarà definitivamente raggiunta la capienza massima della piazza prevista per questo genere di eventi, come stabilito in comitato per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In occasione dell’evento, sarà presente agli accessi personale dedicato munito di contapersone, per garantire un regolare flusso in ingresso e in uscita dalla piazza, sempre nei limiti della capienza stabilita.