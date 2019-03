Paura sulle colline Branco di lupi sbrana un intero gregge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIGNANO – Strage di ovini in un allevamento. Un branco di lupi nella notte ha ucciso pecore e agnelli in località Villa Santi di Massignano. La macabra scoperta è stata fatta dal proprietario il quale ha sporto subito denuncia alla polizia provinciale. Sul posto anche il veterinario dell’azienda sanitaria regionale per redigere il verbale d’ispezione. Dal sopralluogo, il medico dell’Asur, ha stabilito che gli animali morti: 4 pecore gravide e 3 agnelli sono stati sgozzati con modalità compatibili con attacchi di sei o otto lupi che hanno scavalcato la recinzione elettrica alta un metro.