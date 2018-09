Ciclista amatoriale perde l'equilibrio e cade a terra E' grave a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIGNANO - Grave incidente stradale questa mattina sulla Val Menocchia fra i comuni di Massignano e Cupra Marittima. Due ciclisti stavano pedalando in gruppo quando per cause imprecisate hanno perso l’equilibrio cadendo a terra. Uno dei due ha battuto violentemente la testa. I compagni hanno immediatamente allertato il 118 e sul posto si sono recate la Croce Verde di San Benedetto del Tronto e la Potes. Il ciclista è stato stabilizzato dagli operatori sanitari, che lo hanno trasportato poi in un campo arato. Giunto a Torrette di Ancona i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico. Il secondo ciclista finito a terra è stato medicato ma ha rifiutato il trasporto.