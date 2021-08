Massignano, ladri fantasma in azione durante l'apertura della chiesa di San Giacomo. Sparita una teca con ex voto

MASSIGNANO - Scorribanda dei ladri all'interno del Museo parrocchiale. Sono sparite due corone della Madonna e qualche ex voto. A fare la scoperta è stato il personale della parocchia nel pomeriggio di lunedì 16 agosto nel piccolo ma importante museo religioso della chiesa di San Giacomo Maggiore. Non sono state trovate apparentemente tracce di effrazione e si presume quindi che i ladri possano avere agito durante l'orario di apertura della chiesa. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Ascoli, la procura indaga per un presunto caso di corruzione. La...

Il piccolo Museo preso di mira è ubicato in una saletta attigua alla chiesa e da qui è sparita una bacheca in legno protetta dal vetroche conteneva diversi ex voto dei fedeli tra cui anche la Corona d’oro della Madonna del Soccorso e la Corona della Madonna Salus Popoli Romani di Villa Santi.

La chiesa di San Giacomo Maggiore è un sede prestigiosa di opere d'arte che fa parte del ricco circuito regionale. Qui vi è esposta la tavola di Vittore Crivelli "La Vergine adorante il Bambino". Ci sono inoltre preziose opere d'oreficeria, tra cui un ostensorio d'argento dell'Antonelli del XVII sec.; un piviale ungherese del XVI sec.; alcune tele risalenti al XVII-XVIII secolo; lampioni processionali; calici; pissidi ed altro materiale raro e di pregio. Di particolare interesse una Croce processionale in legno e madreperla datata 1796 e firmata fra' Francesco Maria da Massignano.

Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA