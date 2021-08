Schianto per un sorpasso azzardato: tre persone al Trauma center, per due serve l'eliambulanza

MASSIGNANO - Drammatico incidente, nel pomeriggio, lungo la Valmenocchia in territorio di Massignano. Il bilancio è di, tre persone, due uomini e una donna, finiti al Trauma Center di Ancona in seguito ad un violento scontro frontale che ha visto coinvolti tre mezzi. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 ed è stato provocato dalla manovra di sorpasso effettuata da un'auto condotta da un ragazzo che si è poi scontrato contro due auto che procedevano nell'opposta direzione. Un incidente drammatico che ha le tre persone estratte dai vigili del fuoco e trasportate tutte al Trauma Center di Ancona. L'uomo e la donna in elicottero mentre il ragazzo a bordo di un'ambulanza.

APPROFONDIMENTI FANO Tremendo schianto frontale: muore tra le lamiere dell'auto a 49... ANCONA Trascinata al largo dalla corrente: il bagnino e un milite della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA