Auto si schianta sull'A14, cinque ragazzi finiscono all'ospedale. «Ci hanno tagliato la strada»

MASSIGNANO - Grave incidente stradale la scorsa notte sull'autostrada A14 fra Massignano e Campofilone. Un'auto che procedeva in direzione di Ancona, sulla quale erano a bordo cinque giovani, due ragazze e tre ragazzi si è schiantata contro il guardrail.

L'incidente è avvenuto in porssimità del restringimento della carreggiata stradale per un cantiere. I cinque ragazzi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto dove le loro condizioni non sono gravi. Il giovane al volante ha riferito di avere perso il controllo della vettura perchè un'auto gli avrebbe tagliato la strada. Versione ora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Porto San Giorgio.

