Fienile in fiamme, vigili del fuoco impegnati fino all'alba, non si esclude la matrice dolosa

MASSIGNANO – I vigili del fuoco sono rimasti impegnati da ieri notte fino alle prime lucio dell'alba per spegnere un grosso incendio divampato in un fienile della contrada Marezi, nel comune di Massignano. La segnalazione dell'incendio è scattata intorno alle 22 di ieri e l'incendio è stato spento intorno alle 6 di oggi. Per fortuna non ci sono stati nè feriti e né intossicati dal momento che il fienile era parzialmente utilizzato e nelle sue vicinanze, non c’era nessuno. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. Non è esclusa però la matrice dolosa.

