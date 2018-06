Si schianta contro l'auto ferma: ciclista soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIGNANO- Statale Adriatica bloccata e trasformata in piattaforma di atterraggio per l’eliambulanza. È la conseguenza di un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Marina di Massignano. Un ciclista di settantuno anni della vallata del Tronto, si è infatti schiantato contro un’automobile Audi A2 che era accostata sul bordo della strada.E’ finito contro il veicolo sfondandone il lunotto. L’impatto con il portellone del bagagliaio ha infatti sbalzato di sella l’anziano che, con il corpo, è finito per sbattere violentemente contro il vetro posteriore andato in frantumi ed è caduto a terra. All’arrivo degli operatori sanitari e del 118, partiti dall’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, le condizioni dell’anziano sono apparse talmente gravi da allertare l’elisoccorso. Nelle vicinanze non c’erano però postazioni adatte all’atterraggio di Icaro che è stato costretto ad utilizzare la statale Adriatica come piattaforma.