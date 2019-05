Terribile frontale, muore un uomo di 41 anni C'è anche un ferito grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIGNANO - Un 41enne è morto in un incidente stradale poco dopo le 18 lungo la Valmenocchia, in territorio di Massignano (Ascoli). L'uomo era alla guida di una Peugeot che, per cause al vaglio dei carabinieri, è andata a sbattere frontalmente contro una Volkswagen Golf, proveniente in senso opposto ed il cui conducente nell'impatto è rimasto gravemente ferito. Sul posto per i soccorsi sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.