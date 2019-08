Moto contro furgone sulla statale Adriatica ​centauro di 37 anni è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIGNANO - Grave incidente, ieri mattina intorno alle 6 e 30, lungo la Statale 16 a Marina di Massignano. Lo scontro è avvenuto all’altezza del distributore dell’area di servizio Ariel e ha visto impattare una moto con un furgone. Il motociclista è stato subito soccorso e portato in ospedale a San Benedetto. Purtroppo poi però le sue condizioni sono peggiorate e i sanitari hanno preferito il trasferimento all’ospedale di Torrette di Ancona.La ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Cupra intervenuti sul posto insieme al 118. Sul posto è infatti andata l’ambulanza per soccorrerei l motociclista, si tratta di F.M. di 37 anni che è stato medicato, stabilizzato e trasportato in ospedale. Una volta giunto al Madonna del Soccorso è stato sottoposto a tutti i controlli del caso che hanno evidenziato delle complicazioni, conseguenti allo schianto, che hanno spinto i medici a predisporre il trasferimento del ferito al Torrette di Ancona.