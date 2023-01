MARTINSICURO - Confezioni con l’etichetta Nutella, ma della nota crema spalmabile non c’era traccia. Quei pacchetti contenevamo hashish. Sono 5 i panetti trovati dai carabinieri delle stazioni di Martinsicuro e Colonnella all’interno di un ristorante etnico. Il gestore, un uomo di 35 anni di nazionalità straniera si trova adesso ai domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’operazione è nata dopo le attività di appostamento dei militari dell’Arma che avevano notato un via vai di giovani nel locale. Non tutti infatti erano clienti dell’attività di ristorazione. E così i carabinieri hanno deciso di entrare in azione perquisendo il locale. Durante i controlli i militari hanno rinvenuto 5 panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi, sigillati con etichetta Nutella. Nella stessa perquisizione sono stati trovati 16 dosi della stessa sostanza stupefacente per 32 grammi, mezzo grammo di eroina e un bilancino di precisione. Tutto il materiale, ovviamente, è stato sottoposto a sequestro. Insomma, il ristorante etnico era diventato una sorta di piazza dello spaccio. E tra cibi e alimenti conservati c’erano pure dei panetti con la scritta Nutella che in realtà era stupefacente. Il gestore è stato così arrestato al termine dell’operazione congiunta dei carabinieri delle stazioni di Martinsicuro e Colonnella. Prima di entrare in azione i militari avevano eseguito precisi appostamenti. Quel via vai di giovani nel locale non poteva passare inosservato e i sospetti erano fondati. Il locale non era frequentato soltanto da clienti ma – secondo quanto accertato dai carabinieri – anche da persone che si rifornivano dello stupefacente.