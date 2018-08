Si sente male, l'amico dà l'allarme â€‹ma un infarto lo stronca a 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTINSICURO - Un turista di Milano di 60 anni è morto davanti agli occhi dei familiari dopo aver accusato un malore. Con ogni probabilità a non lasciargli scampo è stato un infarto fulminante. La tragedia intorno alle 22.30, allo Chalet Delfino Azzurro di Villa Rosa di Martinsicuro. Ad accorgersi che si sentiva male è stato un amico che ha dato subito l'allarme.L'uomo ha iniziato a respirare in maniera affannosa fino ad accasciarsi a terra. Sul posto in poco tempo è giunta un'ambulanza della Croce Verde di Villa Rosa ma ogni tentativo per strapparlo alla morte è risultato vano. L'uomo, insieme alla famiglia, dopo aver cenato, aveva raggiunto lo stabilimento balneare per una bevuta e per trovare un po' di refrigerio. Improvvisamente il malore e la tragedia: disperati i familiari che hanno sperato fino all'ultimo che l'uomo riuscisse a riprendersi. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.