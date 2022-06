Il portone d'ingresso è bloccato, partorisce in casa grazie all'intervento dei vigili del fuoco e del 118

MARTINSICURO - Fiocco azzurro nella notte ma movimentato a Martinsicuro dove una gestante che si doveva recare all'ospedale per partorire un bambino è rimasta intrappolata in casa a causa del portone d'ingresso bloccato. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco di San Benedetto è stato possibile aprire un varco grazie al quale gli operatori sanitari del 118 sono potuti entrare in casa. La donna ha quindi partorito in casa e sia lei che il piccolo stanno in buone condizioni di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA