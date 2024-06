MARTINSICURO È di un ferito il bilancio di una esplosione avvenuta in serata, intorno alle ore 19,15, all’interno di un bungalow nel villaggio turistico Duca Amedeo di Martinsicuro. Ad avere la peggio é stato D.B.un manutentore di 43 anni della struttura che durante una verifica su una bombola di gas è stato investito da una fiammata.

Pericolo gas

Un intervento programmato visto che dalla casetta in legno proveniva un forte odore di gas. Avrebbe dovuto verificarne, infatti, la causa. È entrato in un ambiente saturo di gas fuoriuscito forse da una bombola difettosa o malfunzionante. E a quel punto l’uomo è stato investito dalla fiammata e ha riportato diverse ustioni di terzo grado al volto, braccia e torace. Le sue condizioni vengono definite serie ma non tali da metterne in pericolo la vita, secondo quanto riferiscono fonti sanitarie. L’uomo è stato trasferito dal personale sanitario del 118, in elicottero, all’ospedale Mazzini di Teramo. L'allarme è stato immediato con gli operatori del 118 che hanno soccorso l'ustionato in eliambulanza. Da Teramo, con ogni probabilità, nelle prossime ore verrà trasferito in un centro specializzato.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto per mettere in sicurezza il campeggio: per il primo week-end di giugno infatti ci sono già i frequentatori, che sono stati temporaneamente allontanati fuori dell’area turistica, in attesa di poter farvi rientro con il cessato allarme. Spetterà adesso ai vigili del fuoco stabilire cosa abbia innescato l'esplosione in un ambiente comunque saturo di gas. I vigili del fuoco hanno poi anche messo in sicurezza la bombola: il bungalow risulta danneggiato. Sul posto anche i militari dell’Arma che hanno raccolto testimonianze e indizi per ricostruire al meglio al vicenda. L’uomo di 43 anni rimasto ferito è stato quindi prontamente soccorso grazie all'allarme tempestivo di chi in quel momento si trovava nella struttura. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 di Giulianova che hanno portato i primi soccorsi all'uomo di Martinsicuro. Trasportato in eliambulanza a Teramo sarà trasferito nelle prossime ore in una struttura specializzata nel trattamento di ustionati. La forte onda d'urto ha divelto gli infissi del bungalow.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Martinsicuro per i provvedimenti di competenza. Anche i militari dell'arma cercheranno di capire come sia stata originata la forte esplosione. L'uomo infatti sapeva del forte odore provenire dal bungalow e si trovava proprio lì per verificare la bombola. Ma non c'è stato tempo perché l'esplosione lo ha investito e le fiammo lo hanno raggiunto in pochi istanti.