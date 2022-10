MARTINSICURO- Viaggiare e scoprire le bellezze dal pc o dallo smartphone, comodamente seduti in poltrona. Martinsicuro si dota di un nuovo strumento digitale per la promozione delle sue bellezze. Nasce così il Virtual tour, una mappatura interattiva del territorio.

Opportunità per il turismo

Il Virtual tour

Nasce con questo obiettivo il “Virtual tour”, una vera e propria mappa interattiva delle ricchezze che si possono apprezzare sul territorio comunale. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Vagnoni e dal consigliere delegato al turismo Umberto Barcaroli. «È un’iniziativa di promozione turistica che dovrebbe portare alla piena valorizzazione delle bellezze del nostro territorio - chiarisce Barcaroli -. Stiamo lavorando e investendo fondi per rilanciare il turismo della nostra cittadina. Oltre al “Virtual tour”, ormai completato e che sarà sempre aggiornato, stiamo predisponendo anche un nuovo simbolo per il settore turistico e, soprattutto, un sito internet che aiuti i turisti a scoprire luoghi storici e spazi culturali da visitare durante il loro soggiorno a Martinsicuro e Villa Rosa». Cliccando sul link -sia da pc che da ogni dispositivo mobile senza necessità di installare nulla- il visitatore finirà in un ambiente web tutto da esplorare.

Bellezze a portata di clic

Il materiale fotografico sarà poi integrato in futuro con nuovi contenuti multimediali e sezioni aggiuntive. Cliccando da pc o da cellulare sui differenti punti di interesse presenti sul menu, il turista potrà spostarsi scegliendo il percorso di visita usufruendo di spettacolari immagini in alta definizione. È possibile entrare addirittura all’interno delle chiese, dell’Ecomuseo del Mare e della Torre Carlo V. Il link è presente anche sull’home page del sito istituzionale dell’ente a disposizione di tutti. Un modo per organizzare, attraverso il web, un tour reale della città. Ma anche un’occasione per permettere di ammirare Martinsicuro e le sue eccellenze a chi non può spostarsi o raggiungerla fisicamente.