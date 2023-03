Suore troppo social, la Procura accende un faro sul caso delle monache marchigiane a Pienza

ANCONA - Un altro capitolo si aggiunge nell'intricata e inconsueta vicenda legata alle 13 suore di clausura ospitate nel monastero di Pienza dopo essere state costrette a lasciare il convento marchigiano a Sant’Angelo in Pontano reso inagibile dal terremoto del 2016. Sul caso infatti starebbero indagando i carabinieri di Montepulciano e la Procura competente avrebbe acceso un faro per capire cosa ci sia dietro tutto il polverone sollevato nelle ultime settimane.

Dalle Marche a Pienza, il caso delle suore di clausura finisce il Procura

Un passo indietro. Le monache sono finite nel mirino del Vaticano e della Diocesi toscana dopo avere trasformato la regola dell’ora et labora in una missione 4.0, aprendo un sito (www.monesteropienza.it) ed attivando una pagina Facebook - Monastero Maria Tempio dello Spirito Santo - con 2.500 follower dove si invita a condividere «la nostra vita quotidiana, pregando e lavorando insieme a noi, per incontrare Cristo, scoprire il Senso della tua vita e trovare il riposo dello spirito». Nei post le foto delle stanze riservate agli ospiti, sul sito lo spazio dedicato alle donazioni. Troppo social per essere monache di clausura, tanto che la Santa Sede ha inviato sul posto un nunzio apostolico a cui è seguito il commissarimento della madre superiora suor Diletta Forti, di Ascoli e la diffida della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza e dell’Arcidiocesi di Siena per avere «posto in essere una serie comportamenti totalmente disallineati con la loro scelta di vita, in aperta violazione con le norme regolatrici del codice di diritto canonico e del loro ordine cui, per libera scelta, hanno prestato sincera ed incondizionata obbedienza».

Dal 22 febbraio, giorno in cui la monache - 11 marchigiane, 1 taiwanese e 1 maltese - hanno pubblicato su Facebook un documento in cui rimandano al mittente tutte le "accuse" mosse, il silenzio. Le suore si sono affidate all'avvocato ascolano Francesco Ciabattoni per portare avanti il ricorso, ma nel frattempo dalla Toscana arrivano notizie che la Procura di Siena avrebbe acceso un faro sulla vicenda, mentre i carabinieri della compagnia di Montepulciano starebbero raccogliendo testimonianze di persone ritenute “informate sui fatti” per capire quanto sia avvenuto nei mesi prima che il caso divenisse pubblico.

A difesa delle monache di clausura, due interventi molto accesi dell'arcivescovo Carlo Viganò, in cui si analizza anche l'ipotesi che il monastero di Piena possa servire per la realizzazione di un centro di accoglienza per profughi.