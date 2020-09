Risultati definitivi delle Regionali? Macchè, errori nei verbali del seggio: voti da ricontare

Ultimo aggiornamento: 11:18

ASCOLI - Il ribaltone non è certo in dubbio esta già legittimamente festeggiando la conquista della carica di governatore delleda parte della coalizione di centrodestra. Ma a 20 ore dall'inizio dello scrutinio i risultati non sono ancora definitivi.LEGGI ANCHE:Inutile aggiornare: i dati restano fermi a 1.575 sezioni scrutinate su 1.576. Chi manca? il seggio 40 di, quello ospitato dall'ospedale Mazzoni. A quanto si apprende sarebbero stati riscontrati alcuni errori nei verbali che hanno csotretto ad un riconteggio dei voti. Ancora da terminare.