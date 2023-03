Nuovi problemi sull'autostrada A14: un mezzo pesante in fiamme, tratto riaperto. Code fino a Grottammare

Una coda quasi unica da Roseto a Grottammare: è di nuovo incubo viabilità sull'A14, il tratto autostradale maledetto che taglia Abruzzo e Marche. Ancora problemi sull'autostrada A14 dopo la tragedia di ieri dove ha perso la vita un ragazzo di 25 anni. Oggi intorno alle ore 13.30 sull’autostrada Bologna–Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona a causa di un mezzo pesante andato autonomamente in fiamme al km 327.

La chiusura temporanea

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, si registrano 2 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l’uscita a Giulianova, si consiglia di percorrere la S.S. 16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada a Val Vibrata.

Riapertura e code

Alle 17.30 segnalata oda di 2 km tra Val Vibrata e Grottammare per lavori. Traffico ancora rallentato, invece, tra Giulianova e Val Vibrata per ripristino incidente. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pineto per lavori.