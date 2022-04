Schianto sul raccordo autostradale dell'A14, due feriti estratti dalle lamiere e trasportati al pronto soccorso

MALTIGNANO - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti intorno a mezzogiorno sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli mare all'altezza dello svincolo di Maltignano, per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture e quattro persone. I vigili ascolani hanno estratto dalle lamiere due persone che sono state subito prese in cura dal personale118 intervenuto.

La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio della polizia autostradale intervenuta. I due feriti sono attualmente al pronto soccorso in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 12:40

