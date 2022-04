Schianto sul raccordo autostradale dell'A14, è morta la donna di 70 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale

MALTIGNANO - Purtroppo poco fa è morta una donna di circa 70 anni che è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono infatti intervenuti intorno a mezzogiorno sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli mare all'altezza dello svincolo di Maltignano, per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture e quattro persone. I vigili ascolani hanno estratto dalle lamiere due persone che sono state subito prese in cura dal personale118 intervenuto. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio della polizia autostradale intervenuta. All'inizio le condizioni della donna non sembravano essere gravi ma nel pomeriggio il quadro clinico è peggiorato fino al decesso.

