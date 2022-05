Al via la manutenzione delle strade provinciali. Intervento anche sul tracciato della cronoscalata Coppa Teodori

MALTIGNANO - Al via vari interventi sulle strade provinciali per migliorare la sicurezza. Per 150mila euro provenienti da fondi Mit, verranno realizzati lavori sulla Provinciale 41 Maltignano che collega la frazione di Caselle con il capoluogo e la Provinciale 88 Valditronto, che connette l’abitato di Ascoli con il Teramano. Si provvederà all’esecuzione del livellamento e della bitumatura di vari tratti.

Gli interventi consentiranno una migliore regimazione delle acque meteoriche. Consistenti interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 254 Pallone-Bolognano, 146 Montalto–Castignano e 253 Dell’Acquachiara. Le opere saranno finanziate, per una prima tranche di 284mila euro, con risorse del Pnrr per le aree interne. Sulla Sp 254 si va a migliorare la regimentazione delle acque di scarico.

Sulla Sp 253, i lavori prevedono la bitumatura e l’eliminazione del fondo dissestato. Sulla Sp 46 si effettuerà l’asfaltatura con l’eliminazione di asperità. Importanti opere di manutenzione straordinaria interesseranno, la Sp 76 San Marco nell’ambito del programma finanziato dalla Regione Marche. I lavori, dell’importo di 100mila euro, sono finalizzati al miglioramento della sicurezza della Coppa Paolino Teodori. In particolare, l’intervento mira a migliorare lo stato di manutenzione delle traiettorie di corsa seguite dai piloti. Oltre alla bitumatura, è prevista l’installazione di barriere di varie tipologie e la realizzazione della segnaletica orizzontale per tutta la lunghezza del percorso di gara.

