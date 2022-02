Incubo dell'acqua rossa, intervento di ammodernamento: in arrivo nuove tubazioni

MALTIGNANO - L’anno si è aperto all’insegna dei progetti e di rinnovate speranze in vista di un 2022 che vuole essere l’anno della rinascita e della vera ripartenza. «Sull’aspetto sanitario, il ritorno alla normalità è auspicato da tutti, perché qui abbiamo avuto anche punte di contagi con 100 positivi totali.

La situazione è stata gestita benissimo da tutti i medici di famiglia e i rapporti con la sanità locale sono stati eccellenti - evidenzia il sindaco Armando Falcioni. - Abbiamo avuto contatti quasi quotidiani, senza mai un problemi».



Moltissimi sono i lavori in partenza che interesseranno il capoluogo e la frazione di Caselle. «Siamo riusciti ad inserire Maltignano nei Comuni del cratere, che è la chiave per accedere a numerosi finanziamenti. Tra i progetti finanziati e terminati c’è il primo tratto dei marciapiedi di via Certosa, ma anche con gli asfalti in alcune tratte di strada e in alcune vie del capoluogo - prosegue Falcioni. - La Ciip sta ammodernando alcune linee dell’acquedotto a seguito di problemi che hanno prodotto acqua rossa: il problema si sta quasi azzerando ma i lavori interesseranno viale Abruzzo, via Sacconi e via Faraone. Ci sono 95mila euro di lavori per il cimitero, mentre per i due municipi a breve partirà la gara di progettazione. Il vecchio riaprirà ma gli uffici operativi saranno trasferiti in una nuova sede a piazza Di Vittorio. I lavori per il ponte al confine con l’Abruzzo saranno finanziati dalla Regione Marche. Per un milione di euro a fondo perduto, verranno ristrutturati i primi tratti di via Tronto, via Mulino e via Stazione dove si sono verificati degli smottamenti. I lavori del consolidamento di un tratto di via Tronto vengono fatti a salvaguardia di alcune abitazioni. Dal Pnrr arriverà un milione di euro per il recupero dell’impiantistica sportiva e 330mila euro per altre asfaltature».



Diversi gli interventi a Caselle. «Abbiamo terminato il rifacimento di tutta la linea dell’acquedotto finanziata dalla Ciip e i lavori per il marciapiede in via Lombardia, finanziati per 80mila euro con fondi nostri - prosegue Falcioni. - Abbiamo un progetto finanziabile per l’ammodernamento della zona verde legata agli impianti sportivi, un progetto di recupero sociale molto ambizioso che prevede interventi nel campo di calcio e nella zona circostante. A marzo introdurremo la raccolta del verde porta a porta e abbiamo allacciato la fibra ottica per tutto il territorio. Per le linee secondarie dovremo aspettare qualche mese ma a Caselle la fibra ce l’hanno già tutti».

L’obiettivo che l’amministrazione vuole raggiungere in questo anno è «la ricostituzione di una comunità viva, anche se questo non dipende solo da noi. Stiamo cercando di riprendere tanti appuntamenti campali per la nostra società e invitiamo i cittadini a ricostituirsi in associazioni, perché la comunità la fanno i cittadini. Speriamo che questa burocrazia non rallenti la ricostruzione e che Maltignano torni a ripopolarsi».

