Maltignano, il prete celebra la messa, arrivano i fedeli, infranti i divieti

MALTIGNANO - Fedeli riuniti in chiesa per celebrare la Domenica delle Palme. È quanto accaduto a Caselle di Maltignano, dove il parroco Don Memé, nonostante i divieti governativi, ha officiato la messa alla presenza di alcuni residenti. In tanti, notando la porta aperta della chiesa di San Marco Evangelista, si sono recati all’interno, contravvenendo alle disposizioni che permettono la celebrazione delle funzioni religiose solo in assenza di fedeli. «Non appena ci è arrivata la segnalazione - dice il sindaco Armando Falcioni - ci siamo subito messi in contatto con il parroco» ha spiegato il primo cittadino di Maltignano. «Il fatto era ormai accaduto, ma ci tengo a precisare che si è trattato di un gesto in buonafede". © RIPRODUZIONE RISERVATA