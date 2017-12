Il mare divora la costa: chiusi il molo sud e la pista ciclabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - A San Benedetto sono stati chiusi molo sud e pista ciclabile. A Cupra è stato necessario proteggere gli chalet con dei sacchi di sabbia. A Grottammare, a causa dei problemi legati all’erosione, il percorso pedonale che attraversa la balconata del lungomare è chiuso da tempo. Il mare, nelle ultime ore, ha davvero fatto paura lungo la Riviera delle Palme e creato tanti disagi.A San Benedetto, nella tarda serata di mercoledì, la Capitaneria di porto ha ordinato la chiusura della radice del molo sud anche al transito pedonale e del tratto di pista ciclabile che collega il prato sull’Albula alla passeggiata portuale. Le onde hanno raggiunto, per ore, sia la pavimentazione del molo che l’asfalto della pista arrivando anche a bagnare la carreggiata di via dei Tigli dove però le auto hanno continuato a transitare. Il mare mosso ha creato problemi anche alle imbarcazioni del porto di San Benedetto, non tanto all’interno dell’impianto quanto fuori. Molti pescherecci sono infatti stati costretti a non allontanarsi troppo dalla costa proprio a causa della violenza delle onde. Problematica anche la situazione relativa alla spiaggia con le onde del mare che si sono abbattute inghiottendo e superando il bagnasciuga.