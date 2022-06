Il tributo della Provincia per 21 Maestri del lavoro. Premiati nella sala consiliare. Ecco a chi sono stati consegnati i riconoscimenti/Le foto

ASCOLI - Ventuno nuovi Maestri del Lavoro sono stati premiati ieri nella sala del consiglio provinciale. La cerimonia non si è potuta tenere nel 2020 e nel 2021 a causa dell’emergenza pandemica. «Il lavoro è fonte della dignità dell’uomo, pilastro su cui si fonda il nostro ordinamento. Ritengo doveroso rendere omaggio a chi come voi costituisce esempio di dedizione, sacrificio e impegno: è una testimonianza importante per le giovani generazioni», afferma il presidente della Provincia, Sergio Loggi.



L’incontro

«Subito dopo il suo insediamento, abbiamo incontrato il presidente Loggi e gli abbiamo chiesto di ripristinare questa tradizione unica. La Provincia di Ascoli è stata la prima a dare vita a questa iniziativa, replicata poi da altri. Siamo contenti di essere tornati alla normalità», aggiunge Giorgio Fiori, Console interprovinciale dei Maestri del lavoro. Sono stati premiati non solo i neo Maestri del Lavoro del 2022, ma anche quelli dei due anni precedenti.



Gli insigniti

Per il 2020: Isabella Maria Alboini di Ascoli, impiegata alla Bnl con 36 anni di servizio; Giulia Cittadini Bellini di Folignano, impiegata alla Pfizer da 33 anni; Claudio Naticchioni di Ascoli, dipendente della Magazzini Gabrielli da 40 anni e Rino Neroni di Monteprandone, dipendente in quiescenza con 38 anni di servizio alla Macaer. Per il 2021: Domenico De Benedictis di Ascoli, dirigente in pensione di Trenitalia; Domenico Gennari di Ascoli, impiegato con 35 anni di servizio alla Sigma di Altidona; Giuseppe Izzi di Ascoli, quadro con 41 anni di attività alla Macaer; Laura Mariani di Ascoli, impiegata alla Mar.co service di Ascoli; Celso Spera di Grottammare, quadro con 30 anni di servizio alla Bcc di San Benedetto e Patrizia Viozzi di Montalto, dipendente del Salumificio Ciriaci di Ortezzano. Per il 2022: Pietro Alesiani di Appignano del Tronto, impiegato per 39 anni alla Barilla; Claudio Armili di Ascoli, da 33 anni impiegato Pfizer; Francesca Bachetti di Ascoli, dipendente della casa di cura Villa San Marco da 26 anni; Fabrizio Capriotti di San Benedetto, impiegato da 28 anni al centro Impresa Online Ascoli, sede di San Benedetto; Rosita Ciotti di Montalto, impiegata da 26 anni alla Sigma di Altidona; Bruno Flaiani di Ascoli, impiegato da 41 anni alla Barilla; Giuseppe Francescangeli di Ascoli, per 28 anni impiegato alla Ciip; Paolo Fratoni di Ascoli, dipendente in pensione per 37 anni alla Magazzini Gabrielli; Giovanna Narcisi di Monteprandone, dipendente da 32 anni alla Bcc di Monteprandone; Domenico Rossi di Comunanza, operaio da 34 anni alla Sigma e Giancarlo Veneri di Acquasanta, impiegato da 32 anni alla Sa.no.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA